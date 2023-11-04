29 يومًا للعدوان على غزة.. شهداء في استهداف مدرسة الفاخورة ومستشفى النصر للأطفال ومبانٍ سكنية/ فيديو

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

دخلت محرقة قوات الاحتلال الصهيوني، في قطاع غزة، يومها الـ 29 تواليًا، بشن طائرات العدو عشرات الغارات وقصف التجمعات السكنية على رؤوس ساكنيها، واستهداف متعمد للمستشفيات وتنفيذ أحزمة نارية وقصف مدفعي عنيف، وتوغل بري من عدة محاور يرتكز على سياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل، ويجابه بمقاومة باسلة، وسط اقتراف مجازر دموية وتنفيذ إبادة جماعية ضد المدنيين.

وصباح اليوم، قصفت طائرات الاحتلال مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا، شمال القطاع، ما أدى إلى 150 شهيدًا وجريحًا في حصيلة أولية.

وأقدمت قوات الاحتلال على قصف مدخل مستشفى النصر المخصص للأطفال ما أدى إلى شهيدين وعدد من الإصابات.

وقصفت طائرات الاحتلال مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء ما تسبب بحريق كبير في المكان أخرج المولد من الخدمة.

وياتي ذلك بعد ساعات من أقدام طائرات الاحتلال من اقتراف مجزرة بعد قصف مدخل مجمع الشفاء الطبي واستهداف سيارة إساف ونازحين، وكذلك قصف محيطي مستشفى الإندونيسي والقدس.

وقصف طيران الاحتلال منزلاً في منطقة تل الزعتر بجوار مستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة.

كما دمر طائرات الاحتلال خزان مياه عمومي يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال مسجداً في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال محيط دوار النابلسي على شارع الرشيد غرب مدينة غزة، وشارع الدحدوح في محيط محطة النعيم للبترول جنوب غرب غزة.

كما قصفت زوارق الاحتلال عدة قوارب للصيادين في رفح ودير البلح ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأطلقت طائرات العدو عشرات الصواريخ المجنحة والارتجاجية على مناطق في حي الزيتون وتل الهوا تزامنا مع سماع إطلاق نار كثيف في منطقة التوغل وقصف مدفعي عنيف.

كما قصفت طائرات الاحتلال أرضاً زراعية في منطقة قيزان النجار بخانيونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال ألواح الطاقة الشمسية المنتشرة على أسطح العمارات السكنية والتجارية المحيطة بمجمع الشفاء الطبي في غزة.

وسجلت إصابات من استهداف طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو ريالة غرب غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال عمارة الزهارنة في حي النصر غرب غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً مأهولاً في مخيم 1 بمخيم النصيرات (وسط قطاع غزة)، والأنباء الأولية تفيد بوجود شهداء وجرحى في المكان.

ونفذت طائرات الاحتلال غارات متعددة ومكثفة على طريق شارع صلاح الدين شرق مخيم النصيرات.

كما قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة الجوجو عند مفترق بهلول في حي الشيخ رضوان وسط مدينة غزة.

وارتقى 4 شهداء أغلبهم نساء وأطفال وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي لمنزل عائلة النجار في منطقة كراج رفح جنوب القطاع.

وارتقى رئيس بلدية الزهراء، مروان حمد وعدد من أفراد أسرته في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات.

تغطية صحفية: طيران الاحتلال يدمر منزلاً لعائلة النجار في خانيونس. pic.twitter.com/a8EBNKHm4N — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 4, 2023

تغطية صحفية: نقل إصابات بعد قصف جيش الاحتلال النازحين في مدرسة الفاخورة شمال غزة. pic.twitter.com/5kkjtlZaQZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 4, 2023