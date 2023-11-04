في تأكيد جديد للمؤكد.. اليهودي بلينكن يعلن ان إسرائيل لن تكون وحدها أبداً، طالما بقيت الولايات المتحدة قائمة

أكد وزير الخارجية الأميركي (اليهودي)، أنتوني بلينكن، امس الجمعة من تل أبيب، أنه “طالما بقيت الولايات المتحدة قائمة، فإن إسرائيل لن تقف وحدها”

وقال (لذر الرماد في عيون العرب) ان “الطريق الوحيد لتحقيق أمن إسرائيل هو إقامة دولة فلسطينية”، مشيرا إلى أنه تحدث مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن “خطوات ملموسة لزيادة التوصيل المستدام للأغذية والمياه والأدوية”

وأكد بلينكن على أنه ناقش مع نتنياهو مسألة “هدنة إنسانية” في الحرب في غزة”، وقال: “نعتقد أن كل هذه الجهود سيتم تسهيلها من خلال الهدنة الإنسانية، ومن خلال الترتيبات على الأرض التي تزيد من الأمن للمدنيين وتسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل أكثر فعالية واستدامة، وتساعد الدول على تحقيق هدف إطلاق سراح الرهائن”.. لكنه اوضح إن التفاصيل الدقيقة لذلك لا تزال بحاجة إلى تسوية”

وقد عاد بلينكن ليؤكد، امس الجمعة، أن لإسرائيل “حق وواجب” الدفاع عن نفسها، بينما تواصل هجومها البري والجوي على قطاع غزة .. وقال للصحافيين، أثناء لقائه بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في تل أبيب: “ليس لإسرائيل الحق فحسب، بل واجب الدفاع عن نفسها.. للتأكد من أن السابع من تشرين الأول/أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى”.

وذكر مصدر لـ”سي.إن.إن” أن بلينكن قد حث إسرائيل على وقف مؤقت للغارات الجوية على غزة “للسماح بالوساطة”، فيما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن مكتب بنيامين نتنياهو قوله، امس الجمعة، إن إسرائيل ترفض دخول الوقود إلى قطاع غزة.

كما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان عقب لقاء نتنياهو مع بلينكن: “لن يدخل الوقود إلى قطاع غزة”.

وكانت إسرائيل قد شنت هجوما واسع النطاق على قطاع غزة بعد أن نفذ مقاتلوها في 7 تشرين الأول/أكتوبر هجومًا يقول مسؤولون إسرائيليون إنه أسفر عن مقتل 1400 شخص في ذلك اليوم.

طيب يا بلينكن اذا كان نتنياهو وهرتسوغ وباقي العصابة الصهيونية قد رفضوا طلب وقف مؤقت للغارات الجوية على غزة وادخال الوقود، كيف سيقبلون غدا طلبكم باقامة دولة فلسطينية ؟؟؟