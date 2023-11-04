العدو اعترف بمقتل 4.. أبطال “القسام” يداهمون قوةً للعدو في مبنى شمال غرب غزة اليوم السبت، ويقتلون 5 جنود/ فيديو

الناصرة – قدس برس

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بمقتل 4 من جنوده في قطاع غزة، بينهم قائد سرية.

وأوضح أن “الجنود الأربعة القتلى هم 3 من لواء (جفعاتي) والرابع من وحدة (شالداغ) المختصة بجمع المعلومات”.

وأكد “ارتفاع عدد ضباطه وجنوده الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 345، بينهم 29 منذ بداية العملية البرية قبل نحو أسبوع”.

وكان الناطق باسم كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، أبو عبيدة قد أكد، أن أعداد القتلى من جنود جيش الاحتلال “أكبر بكثير” مما يعلنه جيش الاحتلال.

وقال أبو عبيدة، إن “القيادة الإسرائيلية تكذب على جمهورها بشأن أعداد القتلى من الجنود في قطاع غزة، وفي سير المعارك”. وخاطب الإسرائيليين قائلا، “ترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء”.

وكانت “كتائب القسام” قد اعلنت، اليوم السبت، أنها قتلت 5 جنود إسرائيليين وأصابت آخرين، في اشتباكات شمال غربي مدينة غزة.

‏وقالت الكتائب، في بلاغ عسكري اليوم : مجاهدو القسام يهاجمون قوةً صهيونية متحصنة في مبنى شمال غرب مدينة غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة والقنابل ويجهزون على 5 جنود ويصيبون آخرين.

واكدت في البيان المقتضب عبر تلغرام: “مجاهدو القسام يهاجمون قوة متحصنة في مبنى شمال غرب مدينة غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة والقنابل ويجهزون على 5 جنود ويصيبون آخرين”.

كما أعلنت الكتائب في بلاغ عسكري آخر قصف تحشدات العدو شمال غرب غزة بعدد من قذائف الهاون. تدمير آليتين صهيونيتين متوغلتين جنوب تل الهوا بقذائف “الياسين105”

وأعلنت أنها دمرت آليتين إسرائيليتين متوغلتين جنوب تل الهوا بقذائف “الياسين105”.

وأضافت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة إسرائيلية متوغلة جنوب غرب تل الهوا بصاروخ موجه من طراز “كونكورس”.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة خوض ملاحم بطولية في إطار التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، إلى جانب قصف مواقع الاحتلال ومستوطناته بالرشقات الصاروخية.

ولليوم الـ 29 على التوالي، تواصل الكتائب قصف مواقع ومستوطنات الاحتلال ومدنه الرئيسية، منها تل أبيب وحيفا وإيلات وبئر السبع ومطار بن غوريون وأسدود وغلاف غزة.

واعترف العدو رسمياً بمقتل 25 من ضباطه وجنود وإصابة أكثر من 250 آخرين في التصدي البطولي لمجاهدي القسام والمقاومة للقوات المتوغلة في محاور غزة منذ اليوم الأول للاجتياح البري.

تغطية صحفية| مشاهد من استهداف قوات صهيونية خاصة متحصنة في عدة مباني في بيت حانون بقذائف "TBG" و "RPG" والاشتباك معها#غزه_مقبرة_الغزاة pic.twitter.com/QHef6tMEwj — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 4, 2023

مشاهد من اشتباكات مجاهدي كتائب القسام مع قوات العدو المتوغلة في منطقة جحر الديك pic.twitter.com/R3YCqfSeFS — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 3, 2023