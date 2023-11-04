هذه حقيقتهم الفاشية..وزير صهيوني يهدد بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، والتضحية بالأسرى اليهود "لأن الحرب لها ثمن"
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العدو اعترف بمقتل 4.. أبطال “القسام” يداهمون قوةً للعدو في مبنى شمال غرب غزة اليوم السبت، ويقتلون 5 جنود/ فيديو
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