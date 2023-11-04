بلينكن يرفض وقف إطلاق النار بحجة انه سيتيح لحماس تجميع قواها

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده ماضية في دعم “إسرائيل” في حربها على قطاع غزة، معتبرا أن المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال حاليا “حق في الدفاع عن النفس”.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي جمعه في عمّان اليوم السبت مع وزيرا الخارجية الأردني والمصري، إن الجهود المشتركة ضرورية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

معتبرا أن “التوصل لوقف إطلاق النار الآن سيمكن حركة حماس من تجميع قواها وإعادة ما قامت به في السابع من تشرين الأول الماضي” في إشارة إلى انطلاق عملية “طوفان الأقصى”.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن “أحداث القتل المؤسفة التي نشهدها في قطاع غزة لا يمكن تبريرها، ولن نقبل الدخول في جدل لا طائل منه لتبرير الممارسات المدانة باعتبارها دفاعا عن النفس” في إشارة إلى وجود تباين عربي أمريكي كبير حول الموقف من العدوان الإسرائيلي على غزة.

وطالب شكري بـ “وقف فوري لإطلاق النار وتوقف إسرائيل عن تعطيل دخول المساعدات الإنسانية وضمان النفاد الآمن والسريع لها” مضيفاً “على المجتمع الدولي التوصل لوقف إطلاق نار والحيلولة دون استمرار العنف”.

وجاء المؤتمر الصحفي، بعد اجتماع سباعي عربي أمريكي، في العاصمة عمان اليوم السبت، ضم وزراء خارجية الأردن، الإمارات، البحرين، السعودية، مصر، قطر، والسلطة الفلسطينية، مقابل وفد أمريكي بقيادة وزير الخارجية أنتوني بلينكن.