أبو عبيدة: مجاهدونا يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو، والاشتباك من نقطة صفر، وقد دمروا 24 آلية للاحتلال في 24 ساعة

غزة – أكد الناطق باسم القسام أبو عبيدة توثيق تدمير 24 آلية عسكرية للاحتلال ما بين دبابة وجرافة وناقلة جند، بمختلف الأسلحة من قذائف الياسين وعبوات العمل الفدائي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال أبو عبيدة في كلمة صوتية، مساء اليوم السبت: لا يزال مجاهدونا يقاتلون في محاور تقدم العدو الصهيوني في شمال وجنوب مدينة غزة وفي بيت حانون، يقاتلون بكل بسالة وإقدام ويواصلون التصدي لآليات العدو.

وأضاف: نخاطبكم اليوم من قلب معركة طوفان الأقصى في يومها ال29 لنوجه التحية لشعبنا الذي يتعرض لجريمة ممنهجة.

وأشار إلى أن عقاب الاحتلال الجماعي لشعبنا سببها الصدمة التي يتجرعها كل ساعة في مواجهة مجاهدينا في الميدان منذ 7 أكتوبر.

وأكد الناطق العسكري للقسام، توجيه ضربات صواريخ موجهة مضادة للدروع في محور جنوب غزة، وقال: أدخلنا قذائف الياسين المضادة للتحصينات محلية الصنع التي استهدفت الإجهاز على القوات الصهيونية المتحصنة في البنايات والشقق.

وشدد على أن المجاهدين يواصلون الالتفاف خلف القوات الغازية والاشتباك من نقطة صفر، كما يواصل سلاح القنص في القسام استهداف كل من يعتلون المباني أو من يتجرأ أن يرفع رأسه من فوق دبابته.

وقال: من المعلوم أننا نخوض حربا غير متكافئة، وستدرس في العالم، وإن ما نشرناه وما سننشره توثق تدمير ومباغتة قوات العدو، لهو جزء يسير من بأس مجاهدينا وتصديهم البطولي وعملياتهم المباركة في الميدان.

وأضاف أبو عبيدة: إن ظن العدو أنه بعقابه لشعبنا وارتكابه للمجازر المروعة واستخدام الأساليب القذرة، أنه يفت في عضدنا فهو واهم وغبي، وليعلم أننا سننفجر غضبا في وجهه.