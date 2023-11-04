أبو عبيدة: مجاهدونا يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو، والاشتباك من نقطة صفر، وقد دمروا 24 آلية للاحتلال في 24 ساعة

هذه حقيقتهم الفاشية..وزير صهيوني يهدد بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، والتضحية بالأسرى اليهود "لأن الحرب لها ثمن"
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