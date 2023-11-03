27 % فقط من الإسرائيليين يؤيدون بقاء نتنياهو رئيساً للحكومة

تل أبيب – أظهر استطلاع حديث للرأي العام الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن 27% فقط من الإسرائيليين يعتقدون إن بنيامين نتنياهو هو الأنسب لمنصب رئيس الوزراء.

وبحسب نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أجري لصالح صحيفة “معاريف” العبرية، فإن 27 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن بنيامين نتنياهو هو الأنسب لمنصب رئيس الحكومة.

بالمقابل، أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 49 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن زعيم حزب “الوحدة الوطنية” وعضو المجلس الوزاري الحربي، بيني غانتس هو الأنسب لهذا المنصب.

وبحسب النتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز دراسات “لازار” (خاص) على عينة عشوائية من 515 إسرائيليا وكانت نسبة الخطأ فيه 4.3%، إلى أن “24 بالمئة لم يملكوا إجابة محددة”.

كما أظهر الاستطلاع استمرار تقدم حزب “الوحدة الوطنية” برئاسة غانتس على حساب حرب “الليكود” برئاسة نتنياهو.

وذكر أنه لو جرت الانتخابات اليوم فسيحصل حزب “الوحدة الوطنية” على 39 من مقاعد الكنيست الـ 120، فيما يحصل “الليكود” على 18 مقعدا.

وحاليا، لدى حزب “الليكود” 32 مقعدًا بالكنيست، في حين أن لدى “الوحدة الوطنية” 12 مقعدًا.

وتفيد نتائج الاستطلاع نفسه بأنه لو جرت الانتخابات الإسرائيلية اليوم فإن الأحزاب المشكّلة للحكومة الحالية ستحصل على 42 مقعدا نزولا من 64.

أما الأحزاب المعارضة لنتنياهو فتحصل على 78 مقعدًا، وفق نتائج الاستطلاع، علمًا بأن لديها حاليا 56 مقدًا.

وتتشكل الحكومة الحالية من أحزب “الليكود” و”القوة اليهودية” و”الصهيونية الدينية” و”شاس” و”يهودوت هتوراه”، وجميعها أحزاب يمينية.

ورغم أن إسرائيل شهدت جولات عدة من الانتخابات المبكرة خلال السنوات الأخيرة نتيجة انقسامات داخلية حادّة، إلا أنه لا تلوح بالأفق إمكانية إجراء انتخابات جديدة في ظل الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.