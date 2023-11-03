نقابة الصيادلة الأردنية تواصل جمع التبرعات لابناء قطاع غزة

عمان – صرح نقيب صيادلة الأردن، الدكتور محمد العبابنة، إن حجم المساعدات النقدية والعينية من أدوية ومستلزمات طبية جمعتها النقابة عبر حملة “طوفان الأقصى” التي أطلقتها النقابة، بلغت مليونًا وخمسمئة ألف دينار.

وأوضح العبابنة، في بيان صحفي، أن المساعدات تم جمعها بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وتخصيصها للأهل في قطاع غزة الذين يواجهون حرب مستعرة، تقتل الأبرياء، مشكلة كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وقال العبابنة، إن هذه المساعدات تأتي إلى جانب مساعدات أخرى قدمتها شركات ومستودعات الأدوية بلغت ملايين الدنانير من الدعم النقدي والدوائي.

وعبّر عن تقدير مجلس نقابة الصيادلة لأعضاء الهيئة العامة في النقابة على دعمهم المستمر المادي والعيني والمعنوي للأهل في قطاع غزة والقضية الفلسطينية.

وثمن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد عربياً وإسلامياً ودولياً، لمساندة الأشقاء في غزة، واستمرار الضغط على إسرائيل بكل الأشكال لوقف جرائم قوات الاحتلال المستمرة، التي خرجت عن كل الأعراف والقوانين الدولية والأخلاق الإنسانية.

وأشار العبابنة إلى أن قرار استدعاء السفير الأردني من إسرائيل وعدم عودة السفير الإسرائيلي إلى عمان احتجاجاً على مواصلة العدوان على غزة، يعد قرارا سياسيا يمثل خطوة متقدمة لدعم القضية الفلسطينية، والاحتجاج الشديد على مسلسل الدمار المستمر والمجازر الإجرامية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ويأتي تعبيرًا عن موقف الأردن الرسمي والشعبي الرافض والمدين للحرب على الأبرياء في غزة.

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