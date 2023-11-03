“القسام” تعلن قتل 4 جنود صهاينة من مسافة صفر شمال غزة

قالت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، اليوم الجمعة، إنها قتلت 4 جنود إسرائيليين “من مسافة صفر” شمال غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكرت، في بيان مقتضب عبر تلغرام: “مجاهدو القسّام يباغتون قوة صهيونية في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا، ويجهزون على 4 جنود من مسافة صفر”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده، ما يرفع عدد قتلاه في المعارك داخل غزة إلى 23، وإلى 338 منذ عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وفي بيان ثانٍ، قالت القسام إن عناصرها “استهدفوا دبابة صهيونية بأربع 4 قذائف الياسين 105”.

وفي بيان ثالث، أفادت أن عناصرها “استهدفوا 3 آليات صهيونية في محور شمال غرب غزة بقذائف الياسين 105”.

ولم تذكر القسام في البيانين الأخيرين ما إذا كانت هجماتها أسفرت عن قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وكالة الاناضول