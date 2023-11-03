استشهاد شاب بجنين صباح اليوم الجمعة يرفع عدد الشهداء في الضفة منذ الليلة الماضية إلى 9 خلال مواجهات مع قوات العدو

جنين 3-11-2023 وفا- أعلنت مصادر طبية، صباح اليوم الجمعة، عن استشهاد شاب في جنين، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص صوبه، ما يرفع عدد الشهداء في المدينة ومخيمها إلى خمسة، خلال أقل من سبع ساعات.

وأفاد مراسلنا بأن الشاب معتز أبو الندى (26 عاما) ارتقى شهيدا جراء إصابته بالرصاص الحي، على شارع جنين- الناصرة.

يذكر أن المواطنين وسيم زيود ويامن جرار استشهدا وأصيب أربعة آخرون، فجر اليوم، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين.

وكان استشهد الشابان سليمان محمد ستيتي (31 عاما) وجهاد إبراهيم مصطفى نغنغية (26 عاما)، برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة ومخيم جنين، وسط مواجهات عنيفة.

وباستشهاد الشاب أبو الندى، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ الليلة الماضية إلى تسعة شهداء.

فقد استشهد، اليوم الجمعة، شابان، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الفوار، جنوب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار وسط اطلاق نار كثيف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، اسفرت عن استشهاد الشابين محمد سعيد العزة، ووديع يحي النجار.

وأضافت المصادر ذانها أن عددا من المواطنين أصيبوا بالرصاص الحي والاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم.

وفي نابلس، استشهد المواطن عاصم جهاد رمضان، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في قرية تل جنوب غرب نابلس.

وأعلنت مصادر عائلية عن استشهاد المواطن رمضان الذي أصيب بجروح خطيرة خلال مواجهات جرت في قرية تل أول أمس الأربعاء.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار وسط اطلاق نار كثيف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، اسفرت عن استشهاد الشابين محمد سعيد العزة، ووديع يحي النجار.

وكنت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين، مساء اامس الخميس ، بعد أن دفعوا بوحدة خاصة اكتشفها المقاومون في المدينة.

وقالت مصادر محلية إن مقاومين اكتشفوا حافلة صغيرة ومركبة أخرى تقل جنود القوات الخاصة، وانتظروا بدء ترجلهم ثم أطلقوا النار تجاه الجنود في حي الهدف.

وقد دارت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال على عدة محاور في جنين، أطلق خلالها المقاومون النار وألقوا قنابل محلية الصنع على آليات الاحتلال.

كما فجّر المقاومون عبوة ناسفة في مدرعة “النمر” المدولبة في منطقة الساحة بمخيم جنين.

ودوّت انفجارات عنيفة في جنين بعد استهداف آليات الاحتلال بعيوات ناسفة شديدة الانفجار.

وأكدت مصادر محلية إصابة اثنين من جنود الاحتلال خلال اشتباك مسلح مباشر مع المقاومين في جنين، وجرى نقلهما إلى حاجز الجلمة.

تغطية صحفية: "اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحـتـلال في مخيم الفوار جنوب الخليل". pic.twitter.com/rlfo3EbaQa — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 3, 2023

تغطية صحفية: "جانب من اقتحام قوات الاحـتـلال لمحيط مستشفى ابن سينا في جنين الليلة الماضية". pic.twitter.com/6B7yWbS0jb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 3, 2023