أجواء معتدلة في أغلب المناطق اليوم الجمعة وحتى الاثنين

عمان – تكون الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ السبت، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتكون الأجواء الأحد، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية معتدلة السرعة تتحول إلى جنوبية غربية تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء الاثنين، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 27 – 16 درجات مئوية، وفي غرب عمان 25 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 14 وفي مرتفعات الشراة 23 – 13، وفي مناطق البادية 29 – 14، وفي مناطق السهول 27 – 16، وفي الأغوار الشمالية 36 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 23، وفي البحر الميت 33 – 23، وفي خليج العقبة 33 – 22 درجة مئوية.

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