جيش العدو يعلن، صباح اليوم الخميس، عن مقتل أحد ضباطه، وارتفاع عدد قتلاه الى 17 خلال عدوانه على قطاع غزة/ فيديو
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850 طبيباً أردنياً يتطوعون للسفر إلى غزة لمعالجة المصابين
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