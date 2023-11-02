وفاة شاب عشريني دهساً اليوم الخميس على طريق عمان – اربد

تعرض شاب يبلغ من العمر 25 عاما الى الدهس على طريق اربد عمان، وتحديدا اعلى جسر جرش باتجاه الشمال، اليوم الخميس، ما ادى الى اصابته، حيث تم اسعافه بواسطة الدفاع المدني الى مستشفى جرش الحكومي انه ما لبث الا ان فارق الحياة .

وكشف التقريـر المـروري، عبر إذاعة الأمن العام اليوم الخميس، عن التعامل مع عدد من الحوادث الصباحية كان ابرزها صدم مركبتين ودراجة نارية على شارع الاستقلال، حيث عملت فرق السير على سحب الاثر المروري باتجاه دوار الداخلية، كما تم التعامل مع حادث صدم 4 مركبات للسير القادم من اتجاه شارع الاردن الى عمان.

وحذر مندوب غرفة عمليات الدوريات الخارجية السائقين من وجود مواد زيتية منسكبة على الطريق الصحراوي لمسافة طويلة تقدر 1.700كلم، وتحديدا عند محطة رأس النقب الامنية باتجاه الجنوب للمسرب الايسر، مشيرا الى ان العمل جار على ازالة الاثر المروري ، داعيا السائقين الى توخي الحيطة والحذر واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع .

كما تم التعامل مع حادث اشتعال اطارات صهريج اسمنت ما بعد جسر مأدبا باتجاه الجنوب، حيث تم تحريك مجموعات الدفاع المدني واخماد الحريق دون وقوع اية اصابات، والعمل جار على رفع الاثر المروري.