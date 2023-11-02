جيش العدو يعلن، صباح اليوم الخميس، عن مقتل أحد ضباطه، وارتفاع عدد قتلاه الى 17 خلال عدوانه على قطاع غزة/ فيديو
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جرينتش+2 12:51
مقتل جندي صهيوني، اليوم الخميس، بعملية إطلاق نار على سيارته قرب بيت ليد شرق مدينة طولكرم في الضفة/ فيديو
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