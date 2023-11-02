مقتل جندي صهيوني، اليوم الخميس، بعملية إطلاق نار على سيارته قرب بيت ليد شرق مدينة طولكرم في الضفة/ فيديو

طولكرم – اعترفت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، بمقتل جندي صهيوني في عملية إطلاق نار فدائية قرب بيت ليت، شرق طولكرم، شمال الضفة المحتلة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار تجاه مركبة إسرائيلية قرب بيت ليد، وأصابوها بشكل مباشر ما أدى إلى انقلابها ووقوع إصابات.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية بإطلاق النار على مركبة، مما أدى إلى انقلابها على شارع رقم 557 بالقرب من قرية بيت ليد بالقرب من شافي شمرون.

ولاحقا أقرت وسائل إعلام عبرية بمقتل أحد الجنود الصهاينة.

ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، وما أعقبها من محرقة صهيونية مستمرة على قطاع غزة، شهدت الضفة الغربية 468 عملية إطلاق نار منها 105 عمليات نوعية، ما أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 40 آخرين بجروح، وفق مركز معطى.

وفي التفاصيل، ‏قتل جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار، اليوم الخميس، في (بيت ليد) قرب مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

‏وقالت القناة /14/ العبرية إن مجندا في جيش الاحتلال قتل بعد إصابته في عملية إطلاق نار عند مفترق (بيت ليد).

وأشارت القناة /السابعة/ العبرية: إن جنديا إسرائيليا يبلغ من العمر حوالي 35 عامًا، قتل صباح اليوم الخميس، بعد أن انقلبت سيارته على شارع رقم 557 بالقرب من قرية (بيت ليد) شرق طولكرم، بعد أن أطلق مقاومون فلسطينيون النار عليه.

وفي أعقاب ذلك أغلقت قوات الاحتلال كافة الحواجز المحيطة بمدينة طولكرم ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الدخول أو الخروج من المدينة.

‏وتأتي عملية قتل جندي إسرائيلي في الضفة الغربية، في ظل تصاعد جرائم الاحتلال بالضفة، والتي أدت لاستشهاد ما يزيد عن 132 فلسطينيا وإعتقال المئات، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه السابع والعشرين على التوالي، والذي أدى لاستشهاد وجرح آلاف الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال.

تغطية صحفية: "مـقـتل جندي من جيش الاحتلال في عـمـلـية إطــلاق نار قرب بيت ليد شرق طولكرم". pic.twitter.com/RvX5wzl3mH — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 2, 2023