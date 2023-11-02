مرور 106 أعوام على “وعد بلفور” المشؤوم.. حين أعطى مَن لا يملك حقاً لمن لا يستحق

جيش العدو يعلن، صباح اليوم الخميس، عن مقتل أحد ضباطه، وارتفاع عدد قتلاه الى 17 خلال عدوانه على قطاع غزة/ فيديو
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