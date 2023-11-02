روسيا: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسها

جيش العدو يعلن، صباح اليوم الخميس، عن مقتل أحد ضباطه، وارتفاع عدد قتلاه الى 17 خلال عدوانه على قطاع غزة/ فيديو
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