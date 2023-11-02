رشيدة طليب تنتصر على الأيباك.. الكونغرس يرفض مشروع قرار بتوبيخها لمشاركتها في مسيرة احتجاج مناهضة للحرب على غزة

واشنطن- صوت المشرعون في مجلس النواب، مساء امس الأربعاء، برفض قرار ينتقد النائبة رشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيغان) بسبب انتقاداتها لإسرائيل في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتطلبت هذه الجهود تصويت 23 جمهوريًا، انضم إليهم جميع الديمقراطيين، لصالح اقتراح إجرائي يمنع القرار التأديبي من الوصول إلى القاعة. وكان العدد النهائي 222 مقابل 186.

وقد كان التصويت بمثابة مفاجأة إلى حد ما، إذا اتضح أن طليب، الليبرالية القوية التي تنتقد كيان الاحتلال الإسرائيلي لديها عدد قليل من المعجبين في الحزب الجمهوري عندما يتعلق الأمر بسياسة الشرق الأوسط.

ومن غير الواضح لماذا جاء العديد من الجمهوريين لإنقاذها خلال تصويت الأربعاء، وفقاً لموقع “ذا هيل” القريب من الكونغرس.

وكان قرار اللوم – الذي رعته النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين – قد اتهم طليب بـ “قيادة التمرد” لمشاركتها في احتجاج مناهض للحرب الشهر الماضي في مبنى الكابيتول، نظمته جماعات يهودية، والذي ضم العشرات من الاعتقالات.

وانتقد العديد من الديمقراطيين غرين بسبب وصفها غير الدقيق للاحتجاج السلمي – وإن كان صاخبًا – ولإضفاء الإثارة على دور طليب في تنظيمه.

كما أعربوا عن قلقهم من أن لغة غرين “التمردية” قد قللت من أهمية هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.