جيش العدو يعلن، صباح اليوم الخميس، عن مقتل أحد ضباطه، وارتفاع عدد قتلاه الى 17 خلال عدوانه على قطاع غزة/ فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن مقتل أحد ضباطه في القتال الدائر شمال قطاع غزة.

وكشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، عن هوية الضابط الذي قالت إنه قتل في الاشتباكات الدائرة شمال قطاع غزة.

وأضاف البيان إن القتيل هو الملازم (احتياطي) يوفال زيلبر، البالغ من العمر 25 عامًا من مدينة رمات غان بتل أبيب، وكان قائد فرقة في لواء القدس.

يشار إلى أنه بعد الإعلان عن مقتل هذا الضابط، يرتفع عدد القتلى المعلن عنهم في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء المعارك التي تجري بغزة منذ أول أمس الثلاثاء، إلى 17 قتيلًا.

وقد بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء امس الأربعاء مشاهد من إسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة راجلة شرق بيت حانون.

وأظهرت المشاهد، استهداف المقاومين من خلال طائرة مسيرة، مجموعة من جنود الاحتلال متمركزين شرق بيت حانون، بعبوة مضادة للأفراد، أصيب بعضهم وفرّ بقية الجنود هاربين.

ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ”كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية “طوفان الأقصى” لوضع حد “للانتهاكات الإسرائيلية”،

الله أكبر الآن كتائب القسام تبث مشاهد لإسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة راجلة صهيونية شرق بيت حانون شمال قطاع غزة pic.twitter.com/Wy97caY9Jr — رضوان الأخرس (@rdooan) November 1, 2023