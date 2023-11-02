جواء معتدلة بأغلب المناطق اليوم الخميس وسط أمطار ضعيفة بالشمال

عمان – تكون الأجواء اليوم الخميس، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة ولفترة قصيرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق قمم الجبال العالية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.

وبحسب التقرير، تظهر في سماء المملكة يوم غدٍ الجمعة، كميات من الغيوم عالية الارتفاع مع أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً.

وتكون الأجواء السبت، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتنخفض درجات الحرارة قليلاً الأحد، مع بقاء الاجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول ظهراً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 28 – 15 درجات مئوية، وفي غرب عمان 26 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 13 وفي مرتفعات الشراة 24 – 11، وفي مناطق البادية 30 – 15، وفي مناطق السهول 28 – 15، وفي الأغوار الشمالية 36 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 23، وفي البحر الميت 36 – 22، وفي خليج العقبة 35 – 22 درجة مئوية.

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