وسط صيحات "الله أكبر".. كتائب القسام تحول مدرعة النمر الحصينة الى مقبرة لجنود النخبة في جيش العدو/ شاهدوا
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جواء معتدلة بأغلب المناطق اليوم الخميس وسط أمطار ضعيفة بالشمال
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