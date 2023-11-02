استشهاد الطفل أيهم الشافعي باقتحام جيش العدو مدينة البيرة/ فيديو

رام الله – استشهد طفل، صباح اليوم الخميس، وأصيب ثلاثة مواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

فقد وشهدت البيرة اقتحاما لعدد من الأحياء، تخللها اطلاق كثيف للرصاص الحي ومداهمة منازل، واعتقال شبان.وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد طفل وإصابة ثلاثة آخرين برصاص الاحتلال في البيرة.

وبحسب مصادر محلية فإن الشهيد هو الطفل أيهم محمد الشافعي (14 عاما).

وشهدت المدينة مواجهات بين قوات الاحتلال وعشرات الشبان، فيما أطلق الجنود الرصاص الحي على طواقم صحفية.

تغطية صحفية: "نقل جثمان الطفل أيهم الشافعي الذي ارتقى؛ بعد إصابته برصــاص قوات الاحـتـلال خلال اقتحامها مدينة البيرة صباح اليوم". pic.twitter.com/bGnUZYXkez — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 2, 2023