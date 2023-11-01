وسط صيحات “الله أكبر”.. كتائب القسام تحول مدرعة النمر الحصينة الى مقبرة لجنود النخبة في جيش العدو/ شاهدوا

غزة – بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء اليوم الأربعاء ، مشاهد لـ”التحام مجاهديها بآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، شرق حي الزيتون في قطاع غزة وتدمير عدد منها”.

وأظهرت المشاهد، استهداف مقاومي القسام خروجهم من نفق واستهدافهم آليات الاحتلال المتوغلة.

وأعلنت كتائب “القسام” في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن “مقاتليها تمكنوا من تدمير دبابتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي غزة”.

وأضافت، أن “استهداف الدبابتين تم في منطقة مدرسة الزراعة في بيت حانون بـ 3 قذائف من نوع (الياسين 105.)

وحتى مساء الأمس، دمرت القسام أكثر من 22 آلية عسكرية ومدرعة للاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بريًا في قطاع غزة، وفق تصريح للناطق العسكري باسم الكتاب أبو عبيدة.

مدرعة بانثر “النمر” مقبرة لجنود النخبة

وعلى هذا الصعيد فقد أصبحت مدرعة بانثر “النمر” – التي يستخدمها جيش الاحتلال في العملية البرية في غزة – مقبرة لجنود النخبة في وحدتي “سييرت” و”غولاني”. .هكذا وصف المشهد الكاتب موقع “والا” العبري أودي عتسيون.

وأشار الكاتب إلى أن هذه المدرعة المصفحة كانت من المفترض أن تكون ناقلة الجنود القتالية المتقدمة التي ينتظرها الجيش الإسرائيلي منذ عقود، حيث بدأ جيش الاحتلال باستخدامها عام 2021، وأشرفت شركة “أوشكوش” الأميركية على تصميمها وتطويرها في إسرائيل.

ووفقاً لعتسيون فإن الاستثمار الضخم الذي ضخته وزارة الدفاع من أجل تعزيز حماية هذه المدرعة، كان من المفترض أن يمنع الكارثة التي وقعت أمس الثلاثاءشمال قطاع غزة.

فشل عسكري واستثماري

وقد حلّت مدرعة “النمر” – ويصل وزنها 10 طن على الأقل- بتكلفة إنتاج تصل نحو مليون شيكل (حوالي 250 ألف دولار)، مكان مركبة الذئب “وولف” التي استخدمها الجيش الإسرائيلي طيلة الـ 15 عاماً الماضية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعترف، اليوم الأربعاء، بمقتل 12 جندياً وإصابة عدد آخر من لواء “جفعاتي”، إثر تعرض عربتهم للقصف بصاروخ مضاد أطلقه القسام، خلال المعارك التي دارت شمالي قطاع غزة يوم أمس.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الناقلة من المقاومة الفلسطينية، حيث تعرضت في يونيو 2023 لانفجار عبوة ناسفة تزن 40 كيلو غرام زرعها مقاومون، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، مما أسفر عن إصابة 7 جنود إسرائيليين بجراح مختلفة، حسب اعترافات العدو الصهيوني.

وحسب عتسيون، فإن مدرعة النمر هي النسخة المحسنة من مدرعات سبق وأن استخدمها الجيش الإسرائيلي خلال العقدين الماضيين.

وتابع: يعود مشروع تحسين مدرعة النمر لعدة سنوات سابقة، والذي أشرف عليه مديرية دبابة العربات (MRAC) في وزارة الدفاع الإسرائيلية.

مشيرا إلى أنه من المفترض أن تكون لدى هذه المدرعة المقدرة على مقاومة اختراق الصواريخ المضادة للدبابات وصواريخ آر بي جي، ونظام دفاعي نشط لاعتراض مثل هذه الصواريخ، لكي تتمكن من التقدم بوتيرة جيدة.

كتائب القسام تنشر مشاهد من تفجير آليات العدو شرق حي الزيتون بقذائف الياسين 105 خلال الاشتباكات اليوم. الله أكبر #طوفان_الأقصى #كتائب_القسام pic.twitter.com/gzl2a4PJxq — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 1, 2023