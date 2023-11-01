وسط صيحات "الله أكبر".. كتائب القسام تحول مدرعة النمر الحصينة الى مقبرة لجنود النخبة في جيش العدو/ شاهدوا
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جرينتش+2 11:06
وسط صيحات “الله أكبر”.. كتائب القسام تحول مدرعة النمر الحصينة الى مقبرة لجنود النخبة في جيش العدو/ شاهدوا
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