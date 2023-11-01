وزارة الخارجية تنصح الأردنيين بتجنب السفر إلى لبنان

عمّان الأول من تشرين الثاني (بترا) – قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين انه حرصاً على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام، تنصح الوزارة المواطنين الأردنيين بتجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة أن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان، مؤكداً حرص الوزارة على سلامة الجميع،

كما اكد على ضرورة قيام المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان بالتسجيل فوراً على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت، والاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة، على الأرقام التالية:

– الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.

– وحدة مركز العمليات في الوزارة:

00962799562903

00962799562471

00962799562193

أو من خلال البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]

وتالياً رابط التسجيل: https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/form