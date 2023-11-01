جيش العدو الصهيوني يعترف، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل 13 جنديًا خلال أقل من 24 ساعة في المعارك الضارية بقطاع غزة
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في ظلال طوفان الأقصى.. غزة تعيد تشكيل هوية وعقيدة الشرق الأوسط
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