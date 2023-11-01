فتح معبر رفح لخروج مزدوجي الجنسية وعشرات الجرحى من غزة

فُتحت بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، اليومالأربعاء، لخروج مزدوجي الجنسية من قطاع غزة المحاصر، فيما تستعد 40 سيارة إسعاف على الجانب المصري من المعبر، لاستقبال 81 جريحا فلسطينيا، حسبما أفادت مراسلة قناة “الحرة”.

وسيخرج عدد من حاملي الجنسيات الأجنبية من غزة عبر معبر رفح، الأربعاء، بعد الاتفاق بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة بالتنسيق مع سلطات غزة، بالتزامن مع نقل الجرحى، على ما أفاد مصدر لمراسلة “الحرة” ومصدر آخر لوكالة فرانس برس.

وقال مسؤول مصري لوكالة فرانس برس إن مجموعة أولى من الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة ستخرج من غزة إلى مصر، اليوم الأربعاء.

واضاف أن إخراج الرعايا الأجانب سيكون تحت إشراف الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة الممثلة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسيطيين (الأونروا).

وتستغرق عملية خروج الجرحى والرعايا الأجانب نحو 4 ساعات، طبقا للمصدر الذي تحدث دون الكشف عن هويته .

وفيما يتعلق بخروج الجرحى، قال مصدر في الهلال الأحمر المصري “، إنه سيتم استقبال 81 من المصابين الفلسطينيين، الأربعاء، عبر معبر رفح، حيث “سيكون معهم 50 مرافقا من أسرهم”.

وأضاف المصدر أنه “سيتم نقل المصابين والجرحى إلى مستشفى ميداني قامت وزارة الصحة المصرية بتجهيزه بالكامل على مدار الأيام الماضية، في منطقة الشيخ زويد”.

ويقع المستشفى الميداني بجوار المستشفى الرئيسي في المدينة، التي تبعد نحو 20 كيلومترا من المعبر الذي يربط مصر بالشريط الساحلي الفلسطيني.

ومعبر رفح الحدودي هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، وهو الآن مفتوح باتجاه واحد حيث تدخل المساعدات الإنسانية ببطء.

تغطية صحفية| مصري الجنسية من أمام معبر رفح البري: "لا مكان آمن في قطاع غزة، كل مرة بنيجي على المعبر وما بنقدر نسافر". pic.twitter.com/aqYyTC1oMg — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 1, 2023

تغطية صحفية| مصادر إعلامية: "خروج الدفعة الأولى من الأجانب ومزدوجي الجنسية من غزة إلى مصر عبر معبر رفح البري". pic.twitter.com/aAKOiwHNIe — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 1, 2023