جيش العدو الصهيوني يعترف، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل 13 جنديًا خلال أقل من 24 ساعة في المعارك الضارية بقطاع غزة
أهم العناوين
جرينتش+2 02:15
ذا هيل: اندفاع بايدن “الغريزي والاعمى” لدعم العدوان الصهيوني يضعه في مأزق سياسي كبير يهدد إعادة انتخابه للرئاسة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني