جيش العدو الإسرائيلي يعلن، صباح اليوم الأربعاء، أسماء تسعة من جنوده لقوا مصرعهم خلال المعارك الضارية في شمال غزة
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جرينتش+2 08:55
جيش العدو الإسرائيلي يعلن، صباح اليوم الأربعاء، أسماء تسعة من جنوده لقوا مصرعهم خلال المعارك الضارية في شمال غزة
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