جيش العدو الإسرائيلي يعلن، صباح اليوم الأربعاء، أسماء تسعة من جنوده لقوا مصرعهم خلال المعارك الضارية في شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي – تحت بند سمح بالنشر- مقتل 9 من جنوده وإصابة 4 آخرين بعد استهداف المقاومة الفلسطينية مصفحة بصاروخ مضاد للدروع شمال قطاع غزة، ونشر جيش الاحتلال أسماء الجنود القتلى.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاربعاء، أن قاذفة مضادة للدروع أصابة ناقلة جند مدرعة إسرائيلية ما أدى لمقتل وجرح من فيها.

وكان جيش الاحتلال قد اعترف قبل ذلك بمقتل اثنين من جنوده في معارك غزة ونشر اسميهما ليرتفع بذلك عدد القتلى الى 11 قتيلا خلال المعارك الضارية في غزة.

وكان وزير جيش الاحتلال غالانت قد قال الليلة الماضية: نحن ندفع ثمنا باهظا في غزة لكننا مصممون على تحقيق الاهداف.

‏ويوصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم السادس والعشرين على التوالي، حيث ارتكبت قواته مجزرة جديدة مساء أمس بعد قصف مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين بأطنان من المتفجرات ما أدى لاستشهاد مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء.

ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ”كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية “طوفان الأقصى” لوضع حد “للانتهاكات الإسرائيلية”، بحسب قوله.

وقد تمكنت حركة “حماس” من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية “السيوف الحديدية”، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي “حماس” داخل المستوطنات.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن “المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة “حماس” الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”.

وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع “حماس” في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

https://x.com/idfonline/status/1719564955425415181?s=20