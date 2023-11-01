بدء عملية إجلاء الأردنيين من قطاع غزة عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأربعاء، بدء عملية إجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة من خلال معبر رفح، وبالتنسيق مع السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية، ليتم نقلهم إلى المملكة بأقرب وقت ممكن.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة في بيان، أن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات، وسفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، تعمل وعلى مدار الساعة لضمان نقل المواطنين الأردنيين وسلامتهم، وأن عملية الإجلاء ستمتد لأيام عدة.

وأضاف القضاة، بأنه قد تم إرسال فريق من السفارة الأردنية في القاهرة، إلى الجانب المصري من معبر رفح، حيث سيقوم الفريق بتأمين المواطنين الأردنيين الذين سيخرجوا من غزة بواسطة حافلات ليتم نقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

ودعا السفير القضاة المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة، للتواصل مع وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:

– 00962799562903

– 00962799562471

– 00962799562193

أو من خلال البريد الإلكتروني:

– [email protected]