وزارة الخارجية تستدعي السفير الأردني في تل أبيب، وتبلغ وزارة خارجية العدو عدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقاً
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جرينتش+2 08:01
بدء عملية إجلاء الأردنيين من قطاع غزة عبر معبر رفح
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