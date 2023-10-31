أبو عبيدة: ستكون غزة مقبرة للغزاة، ويحق لكم يا أبناءها أن ترفعوا رؤوسكم وأنتم تُذهلون العالم بتحدي أكبر قوة غاشمة
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جرينتش+2 09:22
“طوفان الاقصى” يفرض واقعاً سياسياً جديداً على أرض فلسطين
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