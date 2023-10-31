جيش العدو يعترف اليوم بمقتل جنديين خلال الاشتباكات في غزة

غزة – قدس برس

️أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من جنوده وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة خلال الاشتباكات شمال غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن “الجنديين القتيلين من لواء “جفعاتي”، هما الرقيب روي وولف (20 عامًا) من رمات غان، والرقيب لافي ليبشيتز، (20 عامًا).

واضاف: وفي نفس العملية، أصيب جنديان آخران من جفعاتي بجروح خطيرة.

بدوها قالت كتائب “القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، إن “مقاتليها يدكّون الآليات الإسرائيلية المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غزة بعشرات من قذائف الهاون”.

وأضافت، أوقع “مجاهدونا الآليات المتوغلة في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى في كمين محكم، ودمروا 3 آليات بقذائف (الياسين 105) وآلية رابعة قدمت لنجدة الآليات التي بقيت تشتعل، وقد انسحب المجاهدون بسلام قبل أن يتم دك منطقة الكمين بقذائف الهاون”.

يأتي ذلك فيما ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة سقط جراءها مئات الشهداء والجرحى بعد استهداف مبنى سكني قرب المستشفى الإندونيسي في جباليا شمالي القطاع.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الخامس والعشرين على التوالي إلى 8525 بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة.