استشهاد 400 فلسطيني بغزة في مجزرة دامية بالمستشفى الاندونيسي، اليوم الثلاثاء، تفوق مجزرة المعمداني/ فيديو
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جرينتش+2 06:32
جماعة الحوثي اليمنية تعلن الدخول على خط المواجهة بإطلاق عدد كبير من الصواريخ الباليستية والمُسيرات باتجاه إسرائيل
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