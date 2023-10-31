جماعة الحوثي اليمنية تعلن الدخول على خط المواجهة بإطلاق عدد كبير من الصواريخ الباليستية والمُسيرات باتجاه إسرائيل

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية (جماعة الحوثي)، اليوم الثلاثاء، عن “إطلاق عدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل”.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة التابعة لـ”أنصار الله”، العميد يحيى سريع، في كلمة له، إنه “كان لا بد للقوات المسلحة أن تقوم بواجبها بالتوكل على الله وانتصاراً للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني العزيز”.

وأضاف سريع أن “القوات المسلحة اليمنية قامت بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة”.

وكشف أن “هذه العملية هي العملية الثالثة نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين”، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي”.

وكانت وكالة “فرانس برس” نقلت عن رئيس حكومة تصريف الأعمال التابعة لـ”أنصار الله” عبد العزيز بن حبتور، قوله إن الطائرات المسيرة التي أطلقت باتجاه إيلات في جنوب إسرائيل تابعة لدولة اليمن.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، في وقت سابق صباح اليوم ، باعتراض طائرة من دون طيار قادمة من اليمن فوق البحر الأحمر. وقالت : “دوت صافرات الإنذار في إيلات بعد اعتراض طائرة من دون طيار انطلقت من اليمن في البحر الأحمر”.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب على منصة “إكس”: “إلحاقا بالتقرير الأولي، رصدت أنظمة الجيش الإسرائيلي هدفا جويا يقترب من أراضي دولة إسرائيل. لا يوجد تهديد ولا يوجد خطر”.

وفجر الجمعة الماضي، أفاد المتحدث العسكري المصري بسقوط طائرة مسيرة وقعت في مدينة طابا المحاذية للحدود الإسرائيلية، وسقط مقذوف في مدينة نويبع، على البحر الأحمر.

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم الجيش المصري، في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل، إنه “بتحليل وجمع المعلومات، أسفرت نتائج التحقيقات أن عدد (2) طائرة موجهة من دون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال، حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري في منطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها في منطقة غير مأهولة بالسكان في نويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى في طابا”.

وتابع المتحدث أنه “جاري قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة”.

وقالت إسرائيل، مساء الجمعة الماضية، إن “الطائرات المسيرة، التي سقطت في مدينتي طابا ونويبع المصرية، أطلقتها جماعة “أنصار الله” اليمنية”، والتي كانت تستهدفها في المقام الأول.

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