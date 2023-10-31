تسيير 6 شاحنات أردنية من الأدوية والمعدَّات الطبيَّة الى الضفة

تمَّ، اليوم الثلاثاء، تسيير 6 شاحنات من الأدوية والمعدَّات والاحتياجات الطبيَّة، عبر جسر الملك حسين، إلى الضفة الغربية .

وقال وزير الاتِّصال الحكومي، مهند المبيضين، اليوم الثلاثاء، إن المساعدات الطبيَّة لابناء الضفَّة الغربيَّة، تأتي استجابة للتوجيهات الملكية السَّامية للحكومة بدعم وزارة الصحَّة الفلسطينيَّة، في ظل نقص الأدوية والمعدَّات الطبيَّة؛ نتيجة التَّضييق والإجراءات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المبيضين أن هناك مسار موازٍ بدخول المساعدات الإنسانيَّة الطبيَّة والإغاثيَّة إلى قطاع غزَّة، وجرى إرسال طائرتيّ مساعدات أردنيَّتين إلى مطار العريش في مصر؛ ليصار لإيصالها للقطاع عبر معبر رفح.

وقال وزير الصحَّة فراس الهواري إنه قد تم تحديد الأدوية والمستلزمات الطبيَّة المُرسَلة، بعد أن تسلم الأردن قوائم باحتياجات الأشقَّاء في الضفَّة الغربيَّة، وهناك مساعدات في طريقها إلى غزة.

وبين أن شحنة الأدوية والمساعدات الطبيَّة تشمل الأدوية والمعدَّات والمضادَّات الحيويَّة، والمستهلكات الطبيَّة التي تستخدم في العمليَّات والإسعافات الطَّارئة.