بوتين: أمريكا مسؤولة عن المذبحة التي تجري للفلسطينيين، ومفتاح حل الصراع يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة
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جرينتش+2 03:22
تسيير 6 شاحنات أردنية من الأدوية والمعدَّات الطبيَّة الى الضفة
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