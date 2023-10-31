تخفيض أسعار البنزين بنوعيه والسولار وتثبيت الكاز للشهر المقبل

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1 – 30 تشرين الثاني المقبل)، تخفيض أسعار البنزين بنوعيه والسولار.

وتم خلال الاجتماع استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين الأول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيلول الماضي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار 50 فلساً للتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار 55 فلسا للتر، وانخفاض سعر السولار بمقدار 30 فلسا للتر.

وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 925 فلساً للتر، بدلاً من 975 فلساً للتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح 1165 فلسا للتر بدلاً من 1220 فلسا للتر، وتخفيض سعر بيع السولار ليصبح 795 فلساً للتر بدلا من 825 فلساً للتر.

كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر تشرين الثاني المقبل عند سعر 620 فلسا للتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.

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