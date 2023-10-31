استشهاد 400 فلسطيني بغزة في مجزرة دامية بالمستشفى الاندونيسي، اليوم الثلاثاء، تفوق مجزرة المعمداني/ فيديو
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الخبير العسكري “الدويري”: اليوم بدات العملية البرية الاسرائيلية بغزة، وأتوقع نجاح المقاومة في صدها وإيقافها/ فيديو
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