استشهاد أمير شربجي ونورس بعجاوي ووئام الحنون وموسى جيارين خلال اشتباكات مع العدو بمدينة جنين ومخيمها/ فيديو
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عواصم دول العالم تتظاهر ضد المذابح وتدمير غزة، والرياض ترقص وتغني!
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