ضربة مُعلم.. "القسام" يفاقم أزمات نتنياهو عبر توجيه أسيرات إسرائيليات مُناشدة للحكومة بإستعادتهن من الاحتجاز/ فيديو
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جرينتش+2 11:43
عزت الرشق: إعلان إسرائيل، مساء اليوم، عن تحرير مجندة محتجزة في غزة هدفه التشويش على “فيديو الأسيرات الثلاث”
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