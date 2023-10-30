عدوان جوي إسرائيلي يستهدف موقعين عسكريين بريف درعا

شنت القوات الجوية الإسرائيلية الليلة الماضية من اتجاه الجولان المحتل، اعتداء جديدا، حيث استهدفت موقعين للجيش السوري في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية، بحسب ما أفاد مصدر عسكري سوري.

وبحسب وكالة “سانا” السورية للأنباء، قال المصدر “حوالي الساعة 1:35 من فجر اليوم الاثنين، نفذ الجيش الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا موقعين لقواتنا المسلحة في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية”.

واستهدف الطيران الإسرائيلي الأسبوع الماضي نقاطا عسكرية سورية في ريف درعا، ما أسفر عن مقتل 8 عسكريين وجرح آخرين، كما استهدف مطاري حلب ودمشق عدة مرات ما أدى لخروجهما عن الخدمة مؤقتا وأسفر عن قتيل وجريح.