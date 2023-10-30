ضربة مُعلم.. “القسام” يفاقم أزمات نتنياهو عبر توجيه أسيرات إسرائيليات مُناشدة للحكومة بإستعادتهن من الاحتجاز/ فيديو

غزة – “الآن… الآن أعيدنا إلى عائلاتنا وأفرج عن أسراهم”، كانت هذه صرخة من مستوطنة أسيرة لدى كتائب القسام، في قطاع غزة، لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

المستوطنة ظهرت مع مستوطنتين أيضاً في مقطع مصور نشرته كتائب القسام، وهي توجه رسائل قاسية لنتنياهو وتطالبه بعقد صفقة تبادل مع المقاومة.

وقالت المستوطنة لنتنياهو وهي تصرخ: “الآن الآن أفرج عن أسراهم كي نعود لبيوتنا”.

المستوطنة الأسيرة وصفت نتنياهو بأنه “فاشل سياسيا وعسكرياً”، وصرخت فيه قائلة: “هل تريد قتلنا”.

وقالت إن مباحثات لوقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى جرت، أول أمس، ولكن نتنياهو تراجع.

ووجهت لحكومة الاحتلال رسالة: “نحن عند حماس منذ 7 أكتوبر، وبدلاً من أن تذهبوا للاستعراض بالبدلات العسكرية في غلاف غزة، أطلقوا سراحنا جميعاً”.

وأضافت: نحن هنا بسبب فشلكم في السابع من أكتوبر.

ويأتي فيديو القسام في سياق استغلال الخلافات التي بدأت تتصاعد بين عائلات الأسرى في غزة وحكومة الاحتلال.

وخلال الأيام الماضية، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إنها ستصعد حراكها لإجبار حكومة نتنياهو على إبرام صفقة تبادل الأسرى.

وطالب ممثلون عنها بأن تنفذ الحكومة صفقة تبادل مقابل كل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وانتقدوا توجه الحكومة نحو عمل بري في غزة وقالوا إن هذا يهدد الأسرى بالخطر.

وخلال اجتماع، قبل يومين، وجهت عائلات الأسرى في غزة انتقادات قاسية لرئيس حكومة الاحتلال ووزير الجيش واتهموهم بالفشل، وطالبوهم بعقد صفقة تبادل مقابل كل الأسرى الفلسطينيين، وطرحوا مقارنة مع صفقة “وفاء الأحرار” التي أفرج فيها عن 1027 أسيراً مقابل الجندي جلعاد شاليط.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن جملة “الجميع مقابل الجميع” التي قالها أبو عبيدة، في خطابه، قبل يومين أصبحت هي الدارجة على لسان المطالبين بعقد صفقة تبادل.

وكان رئيس جهاز “الموساد” السابق، تامير باردو، طالب حكومة الاحتلال بعقد صفقة تبادل واعتبر أن “ترك الجنود والمستوطنين الذين خطفوا بسبب فشل الأجهزة الأمنية والسياسية هو وصمة عار في تاريخ إسرائيل”.

وطالب رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، دان حالوتس، الحكومة بالسعي للإفراج عن الأسرى في غزة مقابل الأسرى الفلسطينيين، قبل الدخول في عملية برية.

وفيما يلي النص الحرفي لرسالة الأسيرة الإسرائيلية:

بنيامين نتينياهو مرحبا، نحن موجودين في أسر حماس، ٢٣ يوما… بالأمس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى (الصهاينة)، ونحن نعرف انه كان من المفترض أن يكون هناك وقف إطلاق نار، وأنت كان من المفترض أن تطلق سراحنا، كان يجب عليك ان تطلق سراحنا، وعدت أن تطلق سراحنا.

وأضافت: مع ذلك نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب “الفشلة” التي تسببت بها في السابع من اكتوبر ، لأنه لم يكن اي جندي في المكان ولم يأتي الينا اي شخص، ولم يدافع هنا اي شخص، ونحن مواطنين سذّج، مواطنين ندفع ضرائب لدولة اسرائيل.

وتابعت: نحن الآن موجودين في الأسر في ظل شروط “لا شروط”. انت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، انت تريد من الجيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا يكفيك أن هناك مواطنين اسرائيليين قتلوا، اطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (تقصد الفلسطينيين)، أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع، نحن نستحق أن نعود لعائلاتنا، الآن الآن الآن (تصرخ بصوت عالي).

وفي اول رد فعل له، نندد نتنياهو (المقهور) بالمقطع المصور الذي نشرته حركة حماس، اليوم الاثنين، وتظهر فيه ثلاثة رهائن ووصفه بأنه “دعاية نفسية قاسية”.

#شاهد

عدد من الأسرى الصهاينة لدى القسام يوجهون رسالة لنتنياهو والحكومة الصهيونية pic.twitter.com/5J764FfgqN — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 30, 2023