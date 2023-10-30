داعياً مصر لاتخاذ موقف حازم.. أبو مرزوق: أعضاء في السلطة ودول عربية طالبوا الغرب سراً بالقضاء على حماس/ فيديو

رام الله – قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” موسى أبو مرزوق، إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته هم من يعوقون صفقة تبادل الأسرى”، مضيفا، “نعتقد أنه سيكون هناك ردود من سلطات الاحتلال بشأن رؤيتنا لملف التبادل”.

وأضاف أبو مرزوق، في لقاء تلفزيوني، مساء امس الأحد 29 أكتوبر\تشرين الأول: “لا يجوز أن تبقى مصر في موقع المتفرج وتكتفي بالمناشدة لإدخال المساعدات لغزة”، موضحا، “نتوقع من الجانب المصري اتخاذ موقف حاسم لإدخال المساعدات إلى القطاع في أقرب وقت”.

وعن مجريات معركة طوفان الأقصى، قال أبو مرزوق: “حماس كسرت الجيش الإسرائيلي في خمس ساعات، وما يفعله المحتل في المدنيين ليس قتالا”.

وتابع: “لو علم قادة حماس مدى هشاشة الجيش الإسرائيلي، لدفعوا بالآلاف وتمكنوا من الوصول إلى تل أبيب”.

وكشف أبو مزوق أن “أعضاء في السلطة الفلسطينية وبعض الدول العربية يطالبون الغرب سرا بالقضاء على حماس”.

وتفصيلاً، أبدى موسى أبو مرزوق اندهاشه من الموقف “المخزي لإخواننا في السلطة الفلسطينية” في رام الله، على حد وصفه.

وقال أبو مرزوق في لقاء مع الجزيرة مباشر، الأحد: “كنا ننتظر الكثير من حزب الله ومن إخواننا في الضفة لكننا مندهشون من الموقف المخزي لإخواننا في السلطة”

وأضاف أبو مرزوق، أن “هناك أصواتا جيدة بين مسؤولي السلطة، لكن بقية الأصوات تدّعي كثيرا”.

وذكر أن هناك الكثير من “الأجانب” أبلغوه بأن أعضاء في السلطة الفلسطينية وبعض الدول العربية يطالبون الغرب سرا بالقضاء على حماس.

موسى أبو مرزوق للجزيرة مباشر: أعضاء في السلطة الفلسطينية وبعض الدول العربية يطالبون الغرب سرا بالقضاء على حماس pic.twitter.com/jtaF2wIy26 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 29, 2023