ضربة مُعلم.. "القسام" يفاقم أزمات نتنياهو عبر توجيه أسيرات إسرائيليات مُناشدة للحكومة بإستعادتهن من الاحتجاز/ فيديو
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جرينتش+2 08:05
المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف قاعدة أميركية في حقل غاز بسوريا
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