إصابة شرطي صهيوني بجروح خطيرة بعملية طعن في القدس.. واستشهاد المنفذ

القدس المحتلة – أعلنت الناطقة بلسان الشرطة الاسرائيلية، ظهر اليوم الإثنين، عن اصابة شرطي من قوات “حرس الحدود” بجراح بالغة وذلك في عملية طعن نفذت وسط القدس.

وذكرت الناطقة ان فلسطينياً من شرقي القدس هاجم الجندي بسكين، فأصابه بجراح بالغة ومن ثم استولى على سلاحه وحاول استخدامه دون تمكنه من ذلك، فانسحب من المكان وذلك قبل استهدافه بالرصاص على يد عناصر الشرطة، فاستشهد في المكان.

وقالت صحيفة “يديعوت احرونوت” ان العملية وقعت قرب محطة القطار الخفيف في القدس وقرب حي الشيخ جراح.

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن شرطيا إسرائيليا أصيب بجروح حرجة في عملية طعن نفذها فلسطيني في القدس المحتلة.

وقالت صحيفة /ميكور ريشون/ العبرية على موقعها اليوم الإثنين، إن عملية الطعن وقعت على شارع رقم (1) بالقرب من محطة القطار الخفيف، مشيرة إلى أن الشرطي أصيب في الجزء العلوي من جسده .

وزعمت أن قوات من الشرطة، طاردت منفذ عملية الطعن وقامت بإطلاق النار عليه ما أدى لاستشهاده، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولفت بيان شرطة الاحتلال إلى أن الشرطيّ وهو عنصر في “حرس الحدود”، قد أُصيب بجراح خطيرة.

وعُلم في وقت لاحق ان منفذ عمــليــة الطــعن في القدس هو آدم أبو الهوى من بلدة الطور، وقد قام الاحتلال باقتحام منزله على الفور.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت صباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في مختلف المناطق بالضفة الغربية المحتلة والقدس، حيث طالت الاعتقالات العشرات من الأسرى المحررين وشخصيات قيادية وأكاديمية وإعلامية، فيما اندلعت مواجهات في مناطق مختلفة، ودارت اشتباكات مسلحة في مناطق أخرى.