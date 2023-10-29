وفاتان و4 اصابات بحادثي تدهور في عمان والرويشد

توفي شخصان واصيب آخرون، إثر وقوع عدد من الحوادث السير، خلال فترة 24 ساعة الماضية، في حين شهدت جميع المداخل الرئيسية للعاصمة والطرق الخارجية بين المحافظات وباتجاه العاصمة حركة نشطة، جراء بداية دوام الاسبوع ودوام طلبة المدارس والجامعات .

وقال مندوب غرفة عمليات ادارة السير المركزية، عبر إذاعة الأمن العام الأحد، إن مركبة شحن صغيرة “بك اب” تعرضت لحادث تدهور وانقلاب على طريق الرويشد باتجاه المفرق وتحديدا ما بعد محطة البشرية الامنية، ما أدى الى وفاة شخص واصابة اثنين آخرين

حيث تم اخلاء الوفاة من قبل مجموعات الدفاع المدني، ونقل المصابين الى مستشفى البادية الشمالية ، فيما تم رفع الاثر المروري وفتح الطريق امام حركة المركبات .

وأضاف، أن مركبة أخرى تعرضت لحادث تدهور عند شارع المحطة، ما أدى الى اصطدامها بجسر للمشاة ووفاة السائق، وعلل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ، حيث تم اخلاء الوفاة المستشفى ورفع الاثر المروري والعوائق عن حرم الشارع العام .

كما وقع حادث تدهور مركبة على طريق المفرق الزرقاء وتحديدا عند مثلث ثغرة الجب نتج عنه اصابتين متوسطتين اسعفتا الى مستشفى البادية الشمالية، وقد خلف الحادث اعاقة على الطريق المذكور والعمل جار على رفع الاثر المروري وفتح الطريق امام حركة السير.

ونوه الى تعطل مركبة شحن كبيرة “تريلا قاطرة ومقطورة” اعلى نفق الصحافة حيث تم رفعها على يمين الشارع، الأمر الذي تسبب بازدحام مروري على شارع الجامعة صباح اليوم .

ودعا الى مزيد من الحذر والانتباه واستخدام الغيارات العسكية وتخفيف السرعة بما يتلاءم مع حالة الطرق، وذلك مع بداية هطول الامطار وترك مسافة امان كافية تجنبا لحالات الانزلاق او وقوع الحوادث.