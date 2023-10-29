نظام القمع السيسي.. أرتفاع أعداد المحبوسين من محافظتي القاهرة والإسكندرية، بتهمة التظاهر نصرة لغزة، إلى 48 شاباً / أسماء

ارتفع عدد الشباب المصريين المحبوسين على ذمة التظاهرات التي اندلعت الجمعة الماضية، دعماً لقضية فلسطين ونصرة قطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، إلى 48 شاباً من محافظتي القاهرة والإسكندرية، حُبِسوا لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وظهر بنيابة أمن الدولة العليا، عصر أمس السبت، 3 شباب جدد، وهم كل من أحمد أبو ستيت، وعلي محمد علي أبو المجد، ومدثر محمد عبد الحميد، كانوا مختفين قسرياً لمدة أسبوع، وذلك بعد القبض عليهم من منازلهم في القاهرة، فجر يوم السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عقب مشاركتهم في المظاهرات التي اندلعت في ميدان التحرير، دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة غزة يوم الجمعة 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

واستمرت التحقيقات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ليُحبَس الشباب لمدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 2463 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وهي القضية الثالثة التي تعدها نيابة أمن الدولة العليا المصرية بشأن التظاهرات الداعمة لفلسطين ونصرة غزة.

وقد وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الشباب المعتقلين في هذه القضية تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، وارتكاب عمل إرهابي، والتخريب عمداً لأملاك عامة وخاصة، وإتلاف أملاك منقولة وثابتة”.

وحسب المحامي خالد علي، فإن الشباب المعتقلين في هذه القضية هم كل من: عبد الرحمن عماد عبد العزيز سعيد، وإسلام ممدوح خلاف خالد، وحسام الدين سيد إسماعيل، وشكري مناع عبد الحافظ عبد العاطي، ومحمد عبد الله محمد أحمد، وعمرو رضا إبراهيم عطية، وأحمد سيد السعيد عبده، وأحمد حنفي أبو زيد عبد الرحيم، ومراد مسعد حسن السيد، وأحمد فهمي موسى الراوي، ومحمد محمد إلهامي أنيس فوده، وعمر عصام كامل عبد النبي، وعبد الله حسين مسعد زغلول، وتيم كريم محمد عبد الحميد السيد، وعلي عادل عبد المنعم، وكريم أحمد عرابي، وعارف عربي عارف عبد الراضي، ومحمد خميس محمد خميس، وعبد الله إبراهيم مسعد أبو الروس، وعبد الرحمن حسن عبد النبي أبو بكر، وعلاء الدين علي كامل شاكر، وعبد الصمد ربيع عبد الرحمن منصور، وأحمد عبد الحميد عبد القوي عطا الكريم، وأحمد هاني عمر محمد عنبر، ومختار عاشور سيد عامر، وبشير مصطفى يوسف سليمان، ومصطفى عصام إبراهيم محمد، وعبد رب النبي مصطفى علي.

وقال هذا المحامي إن المجموعة الثانية خاصة بالذين أُلقي القبض عليهم من منازلهم فجر السبت 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عقب تظاهرات ميدان التحرير، وعددهم 6 شباب من القاهرة، وحُبسول لمدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 2463 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

والشباب المعتقلون في هذه القضية، هم كل من: سامي الجندي، وبيشوي توفيق سعد، ويونس إسلام عبد العزيز زيدان، وأحمد أبو ستيت، وعلي محمد علي أبو المجد، ومدثر محمد عبد الحميد.

وأضاف علي أن المجموعة الثالثة من الشباب الذين ظهروا بنيابة أمن الدولة خاصة بمظاهرات الإسكندرية، وعددهم 14 شاباً، وحُبسوا لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في القضية الثانية التي حملت الرقم 2469 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

والشباب المعتقلون في هذه القضية هم كل من: عمر محمد محمد الدهمه، ومحمد إبراهيم عبد الفتاح سليم، وعمر خالد رجب محمود غازي، ومعاذ محمد السيد عبد العال، وعمر أحمد إبراهيم مصطفى، وحفظي خالد حفظي سالم، وأحمد السيد عبد المنعم محمد، ومحمد علي صالح محمد، وزين العابدين ثابت زين العابدين السعيد، وأحمد السيد محمد عبد السلام، ويوسف أحمد محمد ذكي، وسعد حسن عوض دويك، ويحيى عياد مبروك حمد، وجبريل عوض عبد العزيز مدكور.

وقد وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها العدائية ضد الدولة المصرية، والتظاهر دون تصريح أمني، وعمل تجمعات تجاوزت 5 أفراد دون إذن أمني مسبق لذلك التجمع.

وأوضح علي أنه أُخليَ سبيل 17 شاباً من المتظاهرين بميدان التحرير دون تحقيقات، ليكون بذلك إجمالي الشباب المعتقل عقب إخلاء سبيلهم 106 شباب، بينهم 36 في القاهرة و70 في الإسكندرية، ظهر منهم في نيابة أمن الدولة 48 شاباً، وما زال 58 شاباً مختفين.