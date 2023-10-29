ورطة.. نتنياهو يُحمّل المخابرات مسؤولية الفشل في طوفان الأقصى ثم يعتذر، وأهالي الاسرى يضغطون عليه لإعادة ذويهم
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نظام القمع السيسي.. أرتفاع أعداد المحبوسين من محافظتي القاهرة والإسكندرية، بتهمة التظاهر نصرة لغزة، إلى 48 شاباً / أسماء
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