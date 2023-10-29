غياب الجمهور الاردني عن المباريات يجسد تعاطفه مع غزة

عمان – جسدت مدرجات الملاعب المحلية شبه الخالية من الجمهور، خاصة كرة القدم، حالة التعاضد والتعاطف والشعور مع الأهل في غزة، الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.

وغاب الجمهور بشكل لافت عن المباريات التي يفترض أن تكون جماهيرية في مباريات دوري المحترفين لكرة القدم، نتيجة غياب الرغبة في حضور المباريات، ومتابعة الأخبار المتعلقة بفلسطين عامة وغزة خاصة.

وأكد مدرب حراس مرمى كرة القدم محمد مفلح الذي خاض عدة تجارب احتراف خارجي في عالم التدريب، أن الجمهور لم يعد مكترثا حاليا بتشجيع فريقه المفضل، حيث وجد أن تقديم الدعم لأهل غزة حتى لو كان معنويا، هو الأولى في هذه المرحلة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) : مدرجات كرة القدم في الدوري المحلي شبه خالية، وهو أمر غير طبيعي، ولكن المرحلة التي تمر بها المنطقة تتطلب مثل هذا التصرف الذي جاء عفويا وتضامنا مع أهل غزة.

بدوره أشار رئيس نادي عجلون رجائي الصمادي إلى أن مباريات فريقه في دوري سن 19 لكرة القدم للذكور، ومباريات فريق السيدات في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، تشهد عزوفا ملحوظا من قبل الجمهور.

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