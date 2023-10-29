عشرات الآلاف يتظاهرون، اليوم الأحد، في الدار البيضاء، تضامناً مع الفلسطينيين، وتنديداً بتطبيع العلاقات مع إسرائيل

تظاهر عشرات الآلاف، اليوم الأحد، في الدار البيضاء تضامنا مع الفلسطينيين، ونددوا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

وقد رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “الشعب يريد تجريم التطبيع” و”أوقفوا حرب الإبادة على غزة” و”أغلقوا مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط” و”افتحوا معبر رفح”.

ونظمت التظاهرة بدعوة من “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” المؤلفة من أحزاب يسارية وإسلامية، حيث خطب منسق الجبهة، جمال العسري في “مئات الآلاف” من المشاركين،

وقال العسري، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن حجم المشاركة “يثبت مرة أخرى أن الشعب المغربي يتحدث بصوت واحد، وهو داعم للشعب الفلسطيني”.

وقد سار رجال ونساء وأطفال بأعداد كبيرة، مرتدين الكوفية الفلسطينية وملوحين بالأعلام الفلسطينية، في أحد الشوارع الرئيسية للعاصمة الاقتصادية المغربية.

وقالت المتظاهرة أمينة بوخلخال لوكالة فرانس برس: “لقد جئنا لإظهار تضامننا مع الشعب الفلسطيني في مقاومته، وللدعوة إلى رفع الحصار عن غزة وإنهاء العدوان”.

وقد هتف المتظاهرون “يسقط الاحتلال” و”الشعب يريد تحرير فلسطين” و”لا للتطبيع”.

وطبّع المغرب العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في ديسمبر 2020 في إطار اتفاقيات أبراهام التي رعتها الولايات المتحدة.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم غير مسبوق شنته الحركة الفلسطينية في 7 أكتوبر على الأراضي الإسرائيلية، أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وعلى الأثر، بدأ الجيش الإسرائيلي بقصف قطاع غزة، حيث قُتل أكثر من 8000 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة في حكومة حماس.

فرانس برس