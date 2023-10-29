رسالة صامتة وذات معنى من حسن نصر الله مدتها 12 ثانية/ فيديو

نشر “حزب الله” اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، اليوم الاحد، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.

وأرفق الحزب الفيديو بآية من سورة الإسراء: “فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا”.

كما أعاد نشر المقطع مرفقا بجملة باللغة العبربة مفادها: “انتظر حزب الله”.

ولاقى الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم نشر الفيديو في الوقت الذي يترقب فيه الجميع كلمة نصر الله الذي يلتزم الصمت منذ بدء “طوفان الأقصى” والمواجهات على الحدود الجنوبية.

وفي وقت سابق كشف مسؤول في “حزب الله” سبب عدم إطلال نصر الله لمخاطبة الرأي العام، مؤكدا أن ذلك جزء من إدارته لهذه المعركة.

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في تصريحات لقناة “الميادين” إن “المقاومة تعرف طريقها الذي اختارته للدفاع عن بلدها جيدا، وتعرف أي عدو تقاتل، ومن يقف وراءه، ومعها بيئة صلبة لا تؤثر فيها كل حملات التضليل والتهويل”.

وأكد أن “الأمين العام للحزب حسن نصر الله يتابع مجريات هذه المواجهة هنا في لبنان وما يحدث في غزة ساعة بساعة ولحظة فلحظة، وهو يشرف على إدارة هذه المعركة في تواصله المباشر مع القيادات الميدانية للمقاومة، ويشرف على كل المجريات الميدانية والسياسية”.

وعلقت وكالتا “عكا” و “يسرائيل هيوم” العبريتان بان ظهور نصرالله في مقطع الفيديو القصير، ربما إشارة لما هو قادم.

وحسب محللين سياسيين ينتظر الكيان الصهيوني والغرب، وتترقب أمريكا ومعها العالم كله تقريبا خطابا من السيد حسن نصر الله لمعرفة ما سيقرُّ عليه رأيه، ولإدراكهم أن صمته ينطوي على فصاحة بليغة تزرع الحيرة، والقلق، في نفوس الخصوم والأعداء، ولعلها تشكل جزءا من الحرب النفسية التي يشنها نصر الله ضدهم.

يذكر انه وللمرة الاولى منذ بدء معركة طوفان الأقصى، أعلن حزب الله يوم 25 من تشرين الاول اكتوبر عبر صورة جمعت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والأمين العام لحركة الجهاد زياد نخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، عن اجتماع بين الأطراف الثالثة.