"القسام" يواصل الضرب "خلف خطوط العدو" عبر عدة عمليات وكمائن استهدفت قواته شمال بيت لاهيا، وغرب موقع "إيرز"
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جرينتش+2 05:26
“القسام” يواصل الضرب “خلف خطوط العدو” عبر عدة عمليات وكمائن استهدفت قواته شمال بيت لاهيا، وغرب موقع “إيرز”
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