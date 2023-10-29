"القسام" يواصل الضرب "خلف خطوط العدو" عبر عدة عمليات وكمائن استهدفت قواته شمال بيت لاهيا، وغرب موقع "إيرز"
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جرينتش+2 08:34
الجيش: لا استخدام لقواعدنا من قبل طائرات أميركية تزود إسرائيل بمعدات لقصف غزة
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