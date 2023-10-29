الجيش: لا استخدام لقواعدنا من قبل طائرات أميركية تزود إسرائيل بمعدات لقصف غزة

أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأحد، عدم صحة ما ينشر في بعض منصات التواصل الاجتماعي حول استخدام قواعد سلاح الجو الملكي الأردني من قبل طائرات أميركية تزود الجيش الإسرائيلي بالمعدات والذخائر لاستخدامها في عمليات القصف على قطاع غزة .

وقال المصدر، إن نشر وتداول الشائعات بقصد التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وسمعة القوات المسلحة التي لا يزال مستشفاها الميداني يستقبل الجرحى والمصابين في قطاع غزة بالرغم من كل التحديات والمصاعب، إضافة إلى تسيير طائرات سلاح الجو الملكي لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

وتحدث بيان للجيش العربي، عن تعويل القوات المسلحة على وعي المجتمع الأردني بكل أطيافه وشرائحه بعدم تداول هذه الشائعات وإدراكه لأهدافها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار الوطني، والتأثير على الجهود التي تبذلها الدولة الأردنية لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.

قناة المملكة