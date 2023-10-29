“البريد الأردني” يدعو المنتفعين من المعونة الوطنية لاستخراج بطاقة الصراف الآلي

هذه حقيقة العنصرية الصهيونية.. إسرائيل تحتقر 120 دولة دعت لوقف إطلاق النار في غزة، وتصفها علناً بـ"الدنــــــاءة"
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