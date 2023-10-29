الأمن السيبراني يحذر من التجاوب مع الرسائل الاحتيالية

عمان – حذر المركز الوطني للأمن السيبراني عبر “تلميحة رقم 17” من التجاوب مع الرسائل قبل التأكد من موثوقية الجهة المرسلة.

وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إن الرسائل الاحتيالية تعد أحد الأساليب التي يستخدمها المحترفون بكثرة لاختراق الأجهزة وسرقة البيانات.

يشار إلى أن المركز أطلق بداية الشهر الحالي، حملة “تلميحة رقمية” في نسختها الثانية تحت شعار “أمن حالك”، والتي تستمر خلال تشرين الأول الحالي، في إطار مشروعات المركز التوعوية، خلال شهر التوعية بالأمن السيبراني.

وتتضمن هذه النسخة رسائل توعوية موجهة لجميع فئات المجتمع؛ بهدف رفع مستوى الوعي لديهم، وحمايتهم من التعرض لمخاطر الأمن السيبراني.