هذه حقيقة العنصرية الصهيونية.. إسرائيل تحتقر 120 دولة دعت لوقف إطلاق النار في غزة، وتصفها علناً بـ"الدنــــــاءة"
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جرينتش+2 09:56
استشهاد 3 شبان خلال مواجهات مع جيش العدو لدى مداهماته، فجر اليوم الاحد، بلدتي بيت ريما وطمون ومخيم عسكر بالضفة/ فيديو
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