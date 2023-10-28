يُلمّح ولا يُصرّح.. السيسي يحذر من “قنبلة موقوتة” بعد واقعتي طابا ونويبع، ويعلن ان مصر دولة قوية ولا تمس… فيديو

كتائب القسام تتعهد باستخدام "كامل قوتها" لضرب جيش الصهاينة بعدما وسّع هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة
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جرينتش+2 02:13
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